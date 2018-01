Oltre 30000 in agriturismo per festività

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Sono stati oltre 30.000, nel corso delle ultime festività, gli ospiti che tra Natale a Capodanno si sono seduti a tavola negli agriturismi dell'Emilia-Romagna: è quanto stima la Coldiretti regionale sulla base dei dati degli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica.

Secondo i numeri registrati, si legge in una nota, quasi la metà delle persone che hanno fatto il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno in campagna hanno anche pernottato nella struttura. Con gli arrivi degli ultimi tre mesi - viene sottolineato - le presenze nei 1.150 agriturismi dell'Emilia Romagna nel 2017 sono cresciute del 7% rispetto all'anno precedente.

Nell'anno appena concluso, evidenzia Coldiretti Emilia-Romagna è cresciuta anche la app 'farmersforyou', in versione italiana e inglese, che permette di scegliere gli agriturismi e anche i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il 'Made in Italy' agroalimentare.