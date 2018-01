Morto nel Modenese, malore o incidente

(ANSA) - MODENA, 9 GEN - Un uomo di 64 anni è morto in mattinata a Castelfranco Emilia, nel Modenese, nell'area esterna di una torneria in via Farini, località Cavazzona. Il 64enne presentava una ferita alla testa e sono due le ipotesi al vaglio: o ha avuto un malore e finendo a terra ha battuto il capo, o qualcosa lo ha colpito cadendo dall'alto.

Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte. Sul posto il 118, i vigili urbani e la Medicina del lavoro.

Dalle prime notizie il 64enne stava accompagnando un giovane dipendente di un'altra azienda, che si occupa di recupero materiali e ha sede a Bologna. Non è chiaro se la vittima stesse aiutando o meno il giovane nella sua attività.