Fonderie Riunite, 68 anni fa l'eccidio

(ANSA) - MODENA, 9 GEN - Modena ha ricordato l'eccidio delle Fonderie Riunite, nel giorno del 68/o anniversario da quando sei operai morirono per gli spari della polizia durante una manifestazione per la riapertura della fabbrica e contro i licenziamenti. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento davanti al cippo che ricorda la strage, dove è stata deposta anche una corona d'alloro. "Anche con il sacrificio di quelle vite umane - scrivono in una nota i sindacati modenesi - e con quella dura stagione di lotte per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, si avviò il difficile cammino della costruzione della democrazia industriale e del civile convivere democratico nella nostra provincia".