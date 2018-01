Famiglia intossicata da fumi barbecue

(ANSA) - RIMINI, 9 GEN - Una famiglia di origine filippina in ospedale, a Rimini, per intossicazione. Il padre di 35 anni, la madre di 30 e la figlia di 4 sono stati soccorsi dal 118 per aver inalato monossido di carbonio dopo aver cotto carne su un braciere con carbonella, in un piccolo appartamento in viale Principe Amedeo. E' successo questa mattina verso le 6, quando la mamma, dopo essersi accorta che la bambina stava male e vomitava, ha chiamato il 118.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno rilevato presenza di monossido di carbonio prodotto dalla combustione del braciere, un barbecue solitamente usato all'esterno, e spento male. Sul posto anche i Carabinieri. Madre e figlia sono in ospedale in osservazione e verranno dimesse in giornata.