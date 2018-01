Confesercenti E-R, buon andamento saldi

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Buon andamento delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno per il primo week-end di saldi in Emilia-Romagna. E' quanto emerge da un'indagine svolta dalla Confesercenti regionale, attraverso le proprie associazioni territoriali, su un campione dei propri associati per conoscere i risultati dei saldi partiti lo scorso 5 gennaio.

Secondo i numeri registrati dall'associazione "il 33% degli intervistati ha confermato un aumento delle vendite, il 39% stabilità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; il 28% ha rilevato una diminuzione dei prodotti venduti. Lo scontrino medio, secondo il rilevamento, è stato di circa 75 euro".

Secondo Confesercenti Emilia-Romagna, i dati "tuttavia, non risultano omogenei nei diversi territori e capoluoghi, così come si registrano differenze di andamento tra i centri storici e la periferia". Inoltre, conclude l'associazione, "si riconferma conveniente e appropriata la scelta del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi".