Sgarbi ospite Accademia pianistica Imola

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Vittorio Sgarbi sarà protagonista a Imola, il prossimo venerdì, di un incontro dal titolo 'Esercizi di ammirazione'. Il critico d'arte sarà ospite dell'Accademia Pianistica in un appuntamento che lo vedrà dialogare con il neo presidente dell'Accademia Francesco Micheli. L'iniziativa con Sgarbi darà il via a un ciclo di appuntamenti, a cadenza mensile, tenuti a Imola da personalità di rilievo nazionale nell'ambito della cultura e non solo. Tra questi, Mario Abis, Giancarlo Bosetti, Elisabetta Sgarbi, Gianni Canova, Pierluigi Cerri, Davide Dotti, Leo Nahon, Francesca Colombo, Stefano Lucchini. Il calendario completo degli incontri sarà presentato dallo stesso Sgarbi. Si tratta di una programmazione annunciata dal presidente Micheli nel momento del suo insediamento, con la volontà di offrire agli allievi dell'Accademia e alla cittadinanza, occasioni di dialogo e crescita formativa che vadano oltre l'ambito della musica. L'ingresso è libero ed aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.