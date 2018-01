Quasi 30.000 persone per mostra Erwitt

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Quasi 30.000 persone, esattamente 28.507, hanno visitato a Forlì la mostra fotografica 'Personae', dedicata a Elliott Erwitt, la maggiore antologia mai ospitata in Italia del grande maestro statunitense, che ha chiuso i battenti ieri. Si è trattato della terza grande mostra dedicata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì all'arte della fotografia.

"Alla luce di questi risultati, sia in termini numerici, superiori in ultima analisi alle aspettative, sia in termini di apprezzamento da parte del pubblico e della critica di settore - dichiara il presidente della fondazione, Roberto Pinza - l'esperienza delle mostre fotografiche autunnali nel complesso del San Domenico non potrà che proseguire, anche con l'introduzione di elementi di novità, ma sempre in stretta relazione con l'impegno a promuovere il nostro territorio come luogo per eccellenza del buon vivere, espressione di cui la cultura rappresenta un tratto fondante".