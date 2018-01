Piogge, vento e mare mosso in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Allerta gialla per vento sui crinali dell'Emilia-Romagna, mare mosso e criticità costiera dalla mezzanotte dell'8 gennaio per 24 ore, alla quale si aggiunge criticità idrogeologica dovuta al maltempo nei bacini emiliani occidentali e centrali.

Il bollettino emesso oggi dall'Arpae prevede tempo instabile per il transito di un sistema perturbato, con precipitazioni di 10-20 mm sul settore appenninico e possibili accumuli maggiori sull' appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. L'altezza dello zero termico è 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. I venti spireranno fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Il mare sarà molto mosso al largo con altezza dell'onda fino a 2,5 metri. I fenomeni sono previsti in attenuazione nelle 48 ore successive.