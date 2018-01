Bertoli e Kooperman all'Osteria Dame

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Alberto Bertoli, Mirco Menna, Petra Dotti e Deborah Kooperman sono i prossimi artisti in cartellone all'Osteria delle Dame di Bologna, il locale - riaperto da poche settimane - che ospitò in molte occasioni Francesco Guccini, di cui è uscita recentemente una raccolta di concerti.

Bertoli, figlio di Pierangelo, è atteso il 13 gennaio: verrà presentato anche il libro 'Come un uomo'. Il 17 Mirco Menna, dopo l'esperienza da frontman del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti e i successi personali al Premio Tenco e al Mei, proporrà il nuovo lavoro 'Il senno del pop'. Petra Dotti, cantautrice e strumentista emergente bolognese, salirà sul palco il 24.

Sabato 17 febbraio segna invece il ritorno alle Dame di Deborah Kooperman, storica chitarrista di Guccini, a 31 anni dalla sua ultima esibizione: eccellente strumentista e vocalist, arrivò in Italia nei primi anni '70, dopo gli incontri al Greenwich Village con Bob Dylan e Joan Baez, portando con sè il primo finger picking ascoltato 'dalle nostre parti'.