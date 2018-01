Attore Marescotti: "Voterò per il M5s"

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - L'attore Ivano Marescotti, storico militante di sinistra, candidato alle scorse europee con 'L'altra Europa per Tsipras', voterà per il Movimento 5 Stelle.

L'ha annunciato lui stesso sulla propria pagina Facebook innescando un intenso dibattito sotto al post. "Voterò M5S - ha scritto - Non c'è nessun partito che mi rappresenti. Neanche tra quelli all'opposizione che sarebbe il mio luogo naturale. Ma il voto elettorale non corrisponde alla adesione ad un partito. O non vi corrisponde più". Per l'attore neanche i 5 Stelle lo rappresentano, un movimento "che ho sempre criticato e attaccato anche duramente. Ma un minimo di obbiettivo tattico io lo cerco. Non è una scelta di parte, è il tentativo di rovesciare il tavolo. Che è l'unica cosa desiderabile oggi. E per questo il voto più efficace allo scopo, oggi, è votare M5s. E non per 'voto di protesta' o un Vaffa...

(quello semmai è più evidente con: non voto, scheda bianca o nulla), ma sperando proprio che vincano loro".