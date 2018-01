A Rimini la Coppa del Mondo Gelateria

(ANSA) - RIMINI, 8 GEN - Saranno 12 le nazioni in gara al Sigep - il salone mondiale del dolciario artigianale in programma Rimini dal 20 al 24 gennaio prossimi - nella sesta edizione della Coppa del Mondo della Gelateria che, ogni due anni, vede sfidarsi gli interpreti delle scuole mondiali di gelato artigianale.

A gareggiare - esclusa da regolamento l'Italia, vittoriosa nel 2016 e campione in carica - saranno Argentina, Australia, Brasile, Corea, Francia, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti.

La rassegna iridata del gelato è attesa dal 20 al 23. I concorrenti saranno 60, 14 i giudici e 8 le prove di gara: vaschetta di gelato decorata, coppa decorata, mystery box, torta artistica gelato, alta cucina entrée, pezzi artistici e snack di gelato, oltre al gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati.