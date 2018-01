Possibile scioglimento manto nevoso E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Allerta meteo in Emilia-Romagna per le 24 ore di lunedì. L'Arpae prevede ventilazione sostenuta intorno ai limiti di soglia nelle prime ore del giorno sulle zone di crinale della montagna emiliana (55/65 Km/h), in serata su montagna e collina romagnola (55/65 Km/h) e sulla pianura romagnola (35/55 Km/h). In serata precipitazioni sul crinale dei bacini occidentali e centrali, inferiori ai valori soglia, ma "non si escludono precipitazioni che potrebbero innescare un ulteriore scioglimento del manto nevoso, in considerazione dell'innalzamento della quota dello zero termico che si mantiene ad una quota superiore ai 1500 metri". Mare molto mosso o agitato al largo dal pomeriggio-sera (altezza dell'onda prevista intorno ai 3 metri), possibilità di mareggiate nella costa ferrarese. La tendenze nelle successive 48 ore è all'intensificazione dei fenomeni.