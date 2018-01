Lotteria Italia, 7 vincite 2/a categoria

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Ancora nessun biglietto milionario alla Lotteria Italia in Emilia-Romagna (l'ultimo risale al 6 gennaio 2013 quando il primo premio da 5 mln 'baciò' l'area di servizio modenese Secchia ovest sull'A1), ma sono arrivati 7 premi di seconda categoria, da 50mila euro ciascuno. Questi i biglietti vincenti: U 205349 Montese (Mo), D 291950 Correggio (Re), E 224798 Parma, N 486646 Sestola (Mo), E 287918 Piacenza, N 028098 Bologna, E 208473 Casalgrande (Re).

Quasi un biglietto su 10 è stato venduto in E-R: la regione è passata dal quarto al terzo posto su base nazionale, dietro Lazio e Lombardia, scalzando la Campania dal podio, con oltre 830mila tagliandi (-1,7% rispetto a un anno fa). Bologna - secondo i dati Agipronews - si è confermata in testa con 285mila biglietti venduti (-0,8% sul 2016), seguita da Modena (111mila, +0,7%), Parma (93mila, +7,9%), Forlì-Cesena (74mila, -6,7%), Ferrara (59mila, +1%), Reggio Emilia (57mila, -1,4%), Piacenza (55mila, -12,4%), Rimini (49mila, -18%), Ravenna (46mila, +9,4%).