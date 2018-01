Gentiloni tra Tricolore e Costituzione

(ANSA) - REGGIO EMILIA 7 GEN - Alla presenza del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, Reggio Emilia celebra i 221 anni del primo Tricolore. La bandiera bianco rosso e verde nacque nella città emiliana il 7 gennaio 1797, come bandiera della Repubblica Cispadana.

Primo momento della giornata, l'Alzabandiera, gli onori militari e l'inno nazionale in piazza Prampolini. Centinaia le persone presenti, nonostante il freddo e la mattinata nebbiosa.

Segue l'incontro con gli studenti nella Sala del Tricolore in municipio, con una lectio magistralis sui valori e i principi della Costituzione italiana, di cui ricorre il settantesimo anno. La mattina si chiude con gli interventi del premier e delle altre istituzioni al Teatro Ariosto. Arrivato in piazza, salutato da un lungo applauso della folla, il premier ha passato in rassegna gli schieramenti delle forze dell'ordine. Sul palco lo hanno atteso il ministro dei trasporti ed ex sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio e il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.