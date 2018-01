Auckland, trionfo Errani in doppio

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - La tennista italiana Sara Errari in coppia con l'olandese Bibiane Schoofs ha vinto la prova di doppio al torneo di Auckland in Nuova Zelanda, un Wta International dotato di un montepremi di 25omila dollari, giocato sui campi in cemento. La 30enne romagnola, in coppia con l'olandese Bibiane Schoofs, si è imposta in finale con il punteggio di 7-5 6-1, in un'ora e 7 minuti di gioco, sulle nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato, prime teste di serie del torneo. Per l'azzurra è il 27esimo trofeo conquistato in questa specialità in 41 finali disputate (l'ultimo precedente successo lo scorso ottobre in coppia con la rumena Begu). Un'affermazione che rappresenta un'iniezione di fiducia in vista degli imminenti Australian Open, dove la tennista di Massa Lombarda, attualmente numero 132 del ranking, è chiamata a disputare le qualificazioni a caccia di un posto nel main draw.