Sequestro da un milione per imprenditore

(ANSA) - BOLOGNA, 6 GEN - La Guardia di Finanza di Rimini ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, tre immobili e dieci terreni, per un valore di circa un milione di euro, nei confronti di un 72enne, B.V., imprenditore nel settore della vendita di auto e ricambi, la cui società era fallita nel 2015. Le indagini delle fiamme gialle, coordinate dalla Procura, hanno accertato che quattro persone, tutte indagate, hanno portato avanti tra il 2014 e il 2015 una serie di condotte illecite in danno dei creditori ed in particolare dell'Erario.

In sostanza secondo i finanzieri sarebbero stati falsificati i bilanci societari e nascosto lo stato di insolvenza, cosa che consentiva il ricorso abusivo al credito e quindi l'aggravamento di oltre 2 milioni del passivo della società (con una sopravvalutazione dell'attivo per circa 6 milioni di euro).