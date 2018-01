Scontro treni: Donini, sicurezza resta priorità Regione E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 6 GEN - "Un lutto gravissimo che colpì la nostra regione e il ricordo commosso oggi va ai familiari delle vittime". Così l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Donini, in vista del 13/o anniversario dello scontro fra due treni che il 7 gennaio 2005 costò la vita a 17 persone alla Bolognina di Crevalcore (Bologna), sulla linea Bologna-Verona, allora a binario unico e oggi interamente raddoppiata. "La sicurezza delle linee ferroviarie dell'Emilia-Romagna - sottolinea - è stata e resta tuttora per noi una priorità indiscutibile, perché fatti così gravi e ingiusti non debbano più accadere. Dall'inizio della legislatura ci siamo battuti senza sosta per rendere i treni sempre più sicuri e sono molte le linee che ora hanno gli standard più avanzati di controllo.

Con un investimento di 65 milioni di euro, tra questo e il prossimo anno, completeremo la dotazione dell'alto controllo tecnologico su tutte le linee ferroviarie, requisito fondamentale per garantire la massima sicurezza dei passeggeri".

Dopo la maratona del Memorial al sabato, le commemorazioni organizzate con il patrocinio della Regione, della Città metropolitana e dei Comuni di Bologna e Crevalcore prevedono domenica una messa in suffragio officiata dall'arcivescovo Matteo Zuppi, seguita da una deposizione di fiori al cippo dedicato alle vittime nel parco della Bolognina. (ANSA).