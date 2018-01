Chiesa Bologna in udienza papale il 21/4

(ANSA) - BOLOGNA, 6 GEN - Un invito a tutta la città, nessuno escluso, a partecipare all'udienza speciale fissata da Papa Francesco per sabato 21 aprile e riservate alle diocesi di Bologna e di Cesena-Sarsina, per ricambiare la visita dello scorso 1 ottobre.

Zuppi ha invitato non solo le componenti della Chiesa (parrocchie, associazioni, movimenti), ma anche tutte quelle della "Città degli uomini": il mondo del lavoro, della scuola e dell'Università, le famiglie, i giovani, i poveri, i malati "Confido - ha detto Zuppi - nel dono della presenza di ciascuno, per condividere la gioia di questo incontro, che certamente si presenta come un evento di grazia, che porterà tanto frutto. La più ampia partecipazione sarà il segno della gratitudine della intera nostra comunità per la visita del Santo Padre a Bologna".