Bologna: Donadoni "mi bolle il sangue"

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - E' nero di rabbia Roberto Donadoni per "come la squadra ha interpretato la partita, specialmente dal punto di vista fisico e dell'impatto mentale". Una prestazione del Bologna "che mi fa bollire il sangue", una sconfitta arrivata per mancanza di "cattiveria, di decisione e convinzione", atteggiamento che ha portato anche a "sbagliare le occasioni per pareggiare, come il rigore". "Mi fa arrabbiare, dobbiamo crescere, capire, comprendere che prestazioni così quest'anno non le abbiamo fatte mai e non dobbiamo ripeterle - prosegue Donadoni -. Si può perdere per il risultato ma non per l'atteggiamento. Il Toro ci ha camminato sopra, non è accettabile".