Riapre il Fulgor cinema amato da Fellini

(ANSA) - RIMINI, 5 GEN - Il Cinema Fulgor, la sala di Federico Fellini, riaprirà a Rimini il 20 gennaio, giorno del compleanno del 'Maestro' che la ricostruì negli studios di Roma per girare 'Amarcord'. Saranno 36 ore di festa per una "riapertura non covenzionale", ha detto il sindaco, Andrea Gnassi.

Si parte alle 22 del 19 gennaio nella piazzetta San Martino con una festa organizzata dai locali del posto. Poi un appuntamento speciale, a mezzanotte quando ci sarà l'ingresso, negli spazi del Fulgor ideati e rivisitati dallo scenografo da Oscar, Dante Ferretti.

Il 20, nella mattinata inaugurale, a festeggiare ci sarà anche il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, oltre a personaggi del cinema e dello spettacolo mentre la sede sarà aperta al pubblico fino a notte. "Il senso della riapertura del Fulgor nel giorno del compleanno di Federico Fellini - commenta Gnassi - sta appunto nel concetto di festa, di contentezza, di gioia per un ritorno che va a beneficio di tutti".