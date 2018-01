Gentiloni a celebrazioni Primo Tricolore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 GEN - Sarà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, domenica, l'ospite del 221/o anniversario del Primo Tricolore che verrà celebrato a Reggio Emilia dove il vessillo nacque il 7 gennaio del 1797.

Con il premier prenderanno parte ai tre momenti principali della mattinata - l'Alzabandiera in piazza Prampolini, l'incontro con gli studenti in Sala del Tricolore e gli interventi istituzionali al teatro Ariosto - il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il presidente della Provincia Giammaria Manghi.

Novità di questa edizione delle celebrazioni la lectio magistralis, tenuta dallo scrittore Roberto Piumini nella Sala del Tricolore, dedicata agli studenti delle scuole elementari sui valori e i principi della Costituzione italiana, di cui ricorre il 70/o anniversario. Tra le diverse iniziative - in programma tutta la giornata - l'incontro di Gentiloni, al Teatro Ariosto, con studenti, associazioni, cittadini e rappresentanti istituzionali.