Abusi su amichetta figlia, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 GEN - Arresto, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata, per un cittadino di mezza età, abitante in una cittadina sull'Appennino reggiano: l'uomo è stato bloccato e portato in carcere, ieri, dai Carabinieri di Castelnovo Monti - che hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Reggio Emilia su richiesta della locale Procura - a seguito degli abusi nei confronti di una amichetta della figlia, una bimba inferiore ai dieci anni di età. L'uomo, si legge in una nota dell'Arma, avrebbe approfittato - da settembre a novembre dell'anno scorso - della distrazione della moglie, impegnata in faccende domestiche, per entrare nella camera teatro dei giochi della figlia e dell'amica e toccare, quest'ultima, nelle parti intime.

In base alle indagini l'uomo, inserendosi nei giochi delle due bambine, sarebbe anche finito sotto le coperte apparentemente per leggere storielle alle due piccole approfittando per palpeggiare l'amica della figlia.