Oltre 3.600 patenti ritirate in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - Sono state quasi 130.000 le infrazioni al Codice della strada accertate nel 2017 dalla Polizia Stradale dell'Emilia-Romagna, che ha ritirato 3.626 patenti e 3.369 carte di circolazione, decurtando 177.647 punti dalle patenti di automobilisti 'indisciplinati'. E' quanto emerge dal bilancio annuale della Polstrada che registra una lieve diminuzione nel numero degli incidenti: 5.129, l'8% in meno rispetto al 2016. Gli stessi dati mostrano però un aumento dei sinistri mortali, 63 cioè il 18,8% in più del 2016. In crescita anche il numero delle vittime, salite a 70 (+25%).

L'utilizzo del Tutor ha portato all'accertamento di 17.772 violazioni dei limiti di velocità, con un incremento del 27%.

Nei posti di controllo contro le cosiddette 'stragi del sabato sera', dei 3.698 conducenti sottoposti a test sono risultati positivi all'alcol, con un tasso superiore a 0,5 g/l, 166 conducenti, pari al 4,48%. Dei 269 conducenti sottoposti a verifiche sull'assunzione di droghe, 63 sono risultati positivi, pari al 23,42%.