Oltre 100 arresti della Polfer nel 2017

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - Più di 100 arresti e 1.100 denunce per vari reati, 8 chili di droga sequestrati, 68 persone scomparse rintracciate, di cui 56 minori. Sono alcune cifre dell'attività nel 2017 della Polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna, per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Sono state impiegate 17.396 pattuglie in stazione e 2.500 a bordo treno e predisposti circa 1.200 servizi antiborseggio in abiti civili, negli scali e sui treni. Le attività antidroga hanno portato al sequestro di oltre 8 kg di stupefacenti (in gran parte cannabinoidi, ma anche eroina e droghe sintetiche).

L'ultimo intervento in questo ambito è del 31 dicembre, con l'arresto di un 28enne nigeriano, residente in Puglia, che custodiva (parte ingeriti e parte nel bagaglio) 70 ovuli di eroina, per 780 grammi. La Polfer è stata inoltre impegnata nel contrasto ai furti di rame, che spesso causano ritardi alla circolazione dei treni. Negli oltre 350 controlli sono state recuperate quattro tonnellate di metallo, con tre arrestati.