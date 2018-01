Gli parte un colpo, cacciatore muore

(ANSA) - PARMA, 4 GEN - Stava attraversando un torrente aiutandosi con il fucile per non perdere l'equilibrio, quando all'improvviso gli è partito un colpo ed è morto. L'incidente è accaduto questo pomeriggio, verso le quattro, in località Scanzo, nel parmense. L'uomo, M.G., 61 anni, originario di Berceto (Parma), era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale con alcuni amici. Sono stati loro a lanciare l'allarme, ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il 61enne. Il corpo è stato recuperato da una squadra del soccorso alpino di Parma e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sull'episodio e avvisato l'autorità giudiziaria.

Qualche ora prima il soccorso alpino era intervenuto sul monte Marmagna, nel parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, per soccorrere due escursionisti rimasti feriti ad un braccio e ad una spalla dopo essere scivolati sul ghiaccio.