Casa dei Risvegli, Befana con Bergonzoni

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - L'attore Alessandro Bergonzoni sarà domani alle 11 alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, all'ospedale Bellaria di Bologna, con la Befana (l'attrice di Fantateatro Paola Mandrioli) per incontrare ospiti e familiari alla vigilia dell'Epifania. Saranno presenti Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma, e Maria Vaccari, presidente dell'associazione Gli amici di Luca. Sempre domani la Befana aspetterà i bambini nella 'Casa della Befana' in piazza di Porta Ravegnana. Sabato, dalle 10 giro in calesse sotto le Due Torri con la Cna e alle 15 appuntamento all'ippodromo Arcoveggio.

La 20/a edizione dell'iniziativa è dedicata all'attrice Carla Astolfi, storica Befana dell'Associazione, scomparsa nel maggio scorso. La Befana di solidarietà è partita nel '99: Luca era scomparso nella notte tra il 7 e 8 gennaio dell'anno prima e subito era cominciata una lunga gara di solidarietà, che in suo nome avrebbe portato all'innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell'Azienda Usl.