Uno bianca, 4/1 commemorazione Cc uccisi

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - Si svolgerà domani la cerimonia commemorativa del 27/o anniversario dell'eccidio di tre Carabinieri, Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, uccisi la sera del 4 gennaio del 1991 dalla banda della Uno Bianca. I tre militari, poco più che ventenni, vennero insigniti di una Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Nella Chiesa di Santa Caterina da Bologna, l'arcivescovo monsignor Matteo Maria Zuppi celebrerà la Messa, in memoria dei tre agenti alla presenza, tra gli altri, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, dei rappresentanti dell'associazione 'Vittime della Uno Bianca' e dei congiunti dei caduti. Dopo la funzione, i familiari dei militari assisteranno alla deposizione di una corona da parte di una rappresentanza di Carabinieri in Grande Uniforme, presso il cippo commemorativo di via Tommaso Casini. La commemorazione proseguirà nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio con la presentazione del libro 'Carabinieri per la Democrazia'.