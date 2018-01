Morto d'infezione, indagine per omicidio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 DIC - La Procura di Reggio Emilia indaga per omicidio colposo dopo la morte di Pierfrancesco Orlando, il 21enne foggiano deceduto il 31 dicembre in seguito a una presunta infezione contratta finendo con la sua auto in un canale di Fabbrico il 13 dicembre. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. L'autopsia sul corpo dell'operaio di 21 anni è iniziata nel pomeriggio. Già prima del decesso erano stati disposti dalla procura gli accertamenti sul corso d'acqua in cui era finita la vettura del 21enne uscendo di strada.

Nell'incidente, il giovane non aveva riportato serie conseguenze ortopediche ma erano poi emersi gravi problemi respiratori e Orlando è poi morto all'ospedale Maggiore di Parma dove aveva subito anche un intervento.