Pizzarotti:non interessato a candidature

(ANSA) - PARMA, 2 GEN - "Offerte di candidature non ne servono, non mi interessano. Quello che penso è cha da oggi a marzo parleremo meno di locale e più di nazionale". E' la replica del sindaco Federico Pizzarotti ad un possibile scenario nazionale per lui in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

"Sono poco appassionato al tema - ha aggiunto in un'intervista al tg di Tv Parma - sono comunque molto interessato a sapere come finirà per sapere a chi dovremo rivolgerci per tutte le nostre problematiche".

Il dialogo con il governo Gentiloni comunque continua per il sindaco di Parma. "L'8 gennaio andremo a Roma per parlare con il ministro Orlando per porre l'attenzione sul tema del sovraffollamento del carcere. Poi scriveremo una nuova lettera al ministro Minniti sulla questione dell'organico di polizia in città. Insomma continueremo a lavorare e dialogare".