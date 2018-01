Nei guai un 'ricettatore 2.0'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 2 GEN - Inserzioni mirate su siti dell'e-commerce per piazzare merce rubata: il 'ricettatore 2.0' è stato però scoperto dai carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Si tratta di un 27enne residente in zona, denunciato per una motosega rubata in una casa il 17 novembre; in una perquisizione i militari hanno trovato anche treni di pneumatici, televisori a led in attesa di essere piazzati sul web, su cui sono in corso accertamenti. A far partire l'indagine, il proprietario della motosega che l'ha riconosciuta su un bando di vendita online e ha segnalato la cosa ai carabinieri.