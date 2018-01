Incendio, a fuoco scenografie Coliandro

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Alcune scenografie della serie televisiva Coliandro sono andate a fuoco in un incendio scoppiato l'altra sera in un capannone a Ponte Ronca di Zola Predosa, nel Bolognese. Secondo quanto riferito dalle pagine locali del Resto del Carlino, a innescare l'incendio è stato un corto circuito dell'impianto fotovoltaico sul tetto, in via Prati. Ad essere danneggiate alcune attrezzature e mobili utilizzati per trasformare la stazione ferroviaria di Ponte Ronca nella caserma dei carabinieri dove è stata girata buona parte dell'ultima stagione della serie tv dei Manetti Bros. Alcune dovevano servire per le prossime puntate sull'ispettore. I danni comunque non sono stati gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.