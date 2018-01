Si frattura gamba su Appennino, soccorsa

(ANSA) - MODENA, 1 GEN - E' caduta, facendo sci alpinismo sull'Appennino Modenese, e si è fratturata una gamba nella zona del Passo di Croce Arcana, a Fanano, sotto un crinale che tocca in quel punto i 1.700 metri di quota. Protagonista della vicenda - avvenuta intorno alle 15 - una 37enne milanese, salvata dai tecnici del Soccorso Alpino della stazione del Monte Cimone avvertiti da due amici della donna scesi con gli sci fino al rifugio Capanno Tassoni a causa della mancanza di copertura della rete di telefonia mobile.

A soccorrere la 37enne, lasciata dai compagni immobile sulla neve, una squadra di una quindicina di persone tra tecnici e infermieri che la ha raggiunto la donna dopo aver percorso circa 4 chilometri di salita con gli sci d'alpinismo.

Attivato anche l'elisoccorso di Pavullo, che a causa del vento non ha però potuto raggiungere la ragazza ferita trasportata a valle con la barella, fino a Capanno Tassoni e poi in ambulanza all'ospedale di Pavullo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Fanano e di Pavullo.