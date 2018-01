Sfonda vetrina negozio, arrestato 17enne

(ANSA) - RIMINI, 1 GEN - Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri di Riccione, nel Riminese, per tentato furto aggravato e il danneggiamento della vetrina di un negozio di giocattoli. Il ragazzo aveva preso poche decine di euro dalla casa ed è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata: risponderà anche di ricettazione. Quando i militari lo hanno sorpreso, stava tentando di nascondersi tra i giocattoli. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna, è stato portato in un centro di prima accoglienza.