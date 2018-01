Capodanno a Rimini da tutto esaurito

(ANSA) - RIMINI, 1 GEN - Notte da tutto esaurito, a Rimini, per la settima edizione di quello che è stato ribattezzato il 'Capodanno più lungo del mondo'. Secondo i numeri dell'amministrazione comunale gli oltre 500 hotel aperti hanno registrato "'sold out' mentre i ristoranti hanno lavorato a pieno regime, facendo il doppio turno". In tutta la provincia, in base a una prima stima degli operatori, le presenze hanno toccato quota 500.000.

Nella città capoluogo la festa si è sviluppata tra la zona mare e il centro storico: in piazzale Fellini, davanti al Gran Hotel, si sono alternati sul palco i cantanti Nina Zilli e Daniele Silvestri mentre nel cuore di Rimini i 'viandanti' hanno seguito il proprio itinerario lungo 10 feste proposte tra piazze, monumenti e cantieri cittadini: il deflusso è iniziato solo dopo le 4 del mattino.

Quello del Capodanno, ha osservato il sindaco riminese, Andrea Gnassi, è stato "un evento di cui siamo orgogliosi perché capace di raccontare al meglio chi siamo e cosa Rimini sta diventando".