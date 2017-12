Capodanno Bologna, pronto 'il vecchione'

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Tutto è pronto in piazza Maggiore a Bologna per festeggiare l'ultima notte del 2017. Al centro della piazza è stato allestito il rogo del tradizionale 'vecchione', quest'anno progettato dal collettivo 'Gli Impresari'. La scultura, che bruciando rappresenta l'anno vecchio che se ne va, è una sorta di piramide realizzata con pedine da scacchi giganti. Per motivi di sicurezza e evitare assembramenti la festa della notte in centro a Bologna si estende oltre piazza Maggiore, lungo tutta la 'T' pedonale. Sarà una selezione musicale pensata dal cantautore Calcutta - reduce dal successo dell'album 'Mainstream' - a fare da sottofondo, tra le 23.30 e le 0.30.