Avvocato di Pizzolato, spera di tornare

(ANSA) - MODENA, 31 DIC - Henrique Pizzolato, il banchiere italo-brasiliano estradato a ottobre 2015 e in questi giorni scarcerato nel Paese sudamericano, non ha usufruito di nessun privilegio. E adesso spera di tornare in Italia, quando gli riconsegneranno il passaporto. Lo spiega l'avvocato Alessandro Sivelli, che difende il manager del Banco do Brasil coinvolto nella tangentopoli 'Mensalao' e arrestato a febbraio 2014 nel Modenese, dove si era rifugiato a casa di parenti, dopo essere stato condannato in Brasile. "In realtà - dice il legale - è stato scarcerato non per un atto di clemenza ad personam, ma per l'applicazione di un condono del quale hanno beneficiato altri detenuti che avevano gli stessi requisiti. Nessun privilegio, anzi Pizzolato ha usufruito con ritardo immotivato e in violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario brasiliano dei benefici carcerari". Sivelli ricorda che in Cassazione pende un procedimento per estendere l'estradizione: se accolto, rischierebbe di tornare in carcere.