Un morto in tamponamento in A1 a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Una persona e morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto attorno alle 8.30 sull'A1 Milano-Napoli fra Modena sud e Modena nord, in direzione Milano.

L'incidente è avvenuto alle 8.22 e ha coinvolto tre auto e un furgone ribaltato tra la corsia di marcia lenta e quella veloce.

L'incidente ha provocato gravi ripercussioni sul traffico: in autostrada si circola su due corsie e si sono formate lunghe code.