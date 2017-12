Lite davanti a bar, ucciso a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 30 DIC - Un uomo di 31 anni è stato ucciso a Piacenza nella tarda serata di ieri. Era in compagnia di alcuni amici davanti a un bar alle porte del centro storico, in via 4 Novembre, è rimasto coinvolto in una lite poi degenerata in rissa ed ucciso con una coltellata.

L'aggressore è poi fuggito a piedi ma è stato identificato. Si trova in carcere a Piacenza in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, è un giovane di 26 anni, di origine

pugliese. Il 26enne si sarebbe, a quanto si apprende, costituito ammettendo le proprie colpe. Il fermo dovrà essere convalidato

entro 24 ore dal gip di Piacenza: al momento.

Dai primi accertamenti svolti dalla squadra mobile della questura di Piacenza, pare che la lite sia iniziata all'interno di un bar di via 4 novembre per una serie di apprezzamenti su una barista da parte di un cliente. La lite, proseguita poi all'esterno, è degenerata e alla fine è spuntato anche un coltello. Il 31enne, di nazionalità albanese, è morto sul colpo davanti all'ingresso del locale pubblico, mentre l'aggressore è fuggito.