Calcio: Sassuolo pareggia a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - E' di due sconfitte e un pareggio il magro bottino dell'ultima partita del 2017 per le squadre emiliano-romagnole di serie A.

Un pareggio che vale moltissimo è quello conquistato all'Olimpico dal Sassuolo con la Roma, dove Di Francesco ha affrontato per la prima volta da ex la sua ex squadra. Al gol di un altro ex Pellegrini, ha risposto nella ripresa un gol di Missiroli.

Il Bologna, invece, inciampa in casa contro l'Udienese: i rossoblù erano andati in vantaggio con un autogol di Danilo. Di Widimer il pareggio dei friulani, mentre, nel secondo tempo, Lasagna ha siglato la rete della vittoria per i suoi.

La Spal, invece, tiene duro per novanta minuti a Marassi contro la Sampdoria, poi Quagliarella la punisce due volte nei minuti di recupero.