Cadavere trovato nel Po a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 30 DIC - Il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio nelle acque del Po a Piacenza. Ad avvistarlo è stato un cacciatore che stava camminando lungo la riva del fiume alle porte della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, ma il recupero del corpo è reso difficoltoso dal buio. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Una delle ipotesi è che si possa trattare dell'uomo che lo scorso 28 novembre si era gettato dal ponte sul Po lungo la via Emilia alle porte della città, e le cui ricerche non avevano dato esito.