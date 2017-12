Basket: serie A, Trento-Torino 79-67

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Fiat Torino in un anticipo della 13/a giornata del campionato di serie A di basket. Trento, al quarto successo consecutivo, si impone 79-67 (15-10, 42-25, 68-45) e sale al settimo posto provvisorio con 14 punti. Torino resta fermo a 16.

Nell'altra partita del sabato, la Grissin Bon Reggio Emilia supera 86-60, in maniera abbastanza sicura, la Red October Cantù, centrando un'importante vittoria sia in chiave salvezza sia in prospettiva Final-Eight. Non brillantissima invece la Red October, che ha avuto buone cose dai suoi elementi migliori, ma senza la dovuta continuità. Reggio Emilia sale a quota 10, Cantù resta a 12.