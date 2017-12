Scippo con auto rubata,denuncia 3 minori

(ANSA) - MODENA, 29 DIC - La Squadra mobile della polizia di Modena ha denunciato alla Procura dei minori di Bologna due sedicenni e un 14enne, italiani di origine magrebina, per la rapina impropria a una donna il 27 dicembre, quando le strapparono la borsetta nei pressi del centro commerciale La Rotonda. I tre si muovevano a bordo di una Fiat Punto rubata, che è stata segnalata alla polizia da un testimone. I tre sono stati raggiunti dagli agenti e denunciati solo dopo un rocambolesco inseguimento conclusosi con un incidente in via D'Avia Nord. L'auto è finita prima contro una panchina e successivamente contro un palo dell'illuminazione.