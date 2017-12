Profughi Modena, 'pochi spazi e cibo'

(ANSA) - MODENA, 29 DIC - Totale assenza di assistenza sanitaria, mancato avanzamento delle pratiche legate ai permessi di soggiorno e, soprattutto, la scarsa qualità del cibo. Tre elementi che a Modena hanno portato alla protesta alcune decine di profughi ospitati nello studentato di via delle Costellazioni, con la gestione della cooperativa 'l'Angolo', già al centro delle polemiche per la presenza di topi e muffa in una casa di via Emilia Ovest che ospita altri 22 profughi (la Procura sta indagando).

"La gestione non va bene - hanno protestato gli stranieri in una manifestazione spontanea - siamo già stretti nelle camere ma volevano aggiungere letti a castello per fare arrivare un'altra persona. Non si respira in quelle stanze". Senza contare le contestazioni per la qualità dei pasti: "Mangiamo pasta ogni giorno da quattro mesi, così non possiamo più vivere". A seguito della protesta, sul posto, sono arrivate auto della polizia di Stato e i carabinieri.

"Sia la cooperativa che la Prefettura non hanno ad oggi la necessità né tantomeno la volontà - afferma 'l'Angolo' - di aggiungere una persona" in quello studentato, l'intenzione era semplicemente di "sostituire con due letti a castello, i tre letti ora presenti nelle stanze, garantendo così più spazio a chi le occupa".