Castelfrigo: Cisl, 52 assunti a tempo

(ANSA) - MODENA, 29 DIC - Assunzione a tempo nell'agenzia di lavoro Sapiens di Mantova per 52 dei 127 licenziati dalle due coop di lavorazione carni Ilia D.A. e Work Service, in appalto alla Castelfrigo di Castelnuovo Rangone (Modena), in sciopero dal 17 ottobre. Lo comunicano Daniele Donnarumma e Marco Ganzerli della Fai-Cisl Emilia Centrale, rilevando che i lavoratori presenti in azienda nonostante lo sciopero, alla Cisl "avevano conferito nelle settimane scorse l'incarico di assisterli". La Flai-Cgil stigmatizza invece il mancato coinvolgimento proprio e dei lavoratori in lotta, tre dei quali in sciopero della fame dal 19 dicembre insieme a un sindacalista Cgil (oggi però Chen Haichao ha interrotto il digiuno per problemi di salute riscontrati dal medico). L'assunzione è di 6 mesi, dal 2 gennaio al 30 giugno, poi si valuterà "la stabilizzazione o un eventuale rinnovo". Intanto Alleanza Cooperative appoggia la protesta: "è anche la nostra battaglia" e riguarda "100.000 lavoratori delle false coop, 3.000.000 di tutte le imprese".