Swamp Dogg al Porretta Soul Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Swamp Dogg, Spencer Wiggins, Percy Wiggins, Wee Willie Walker, Booker Brown, Lacee, Ernie Johnson, Missy Andersen, Terrie Odabi, Larry Batiste, John Ellison, oltre al ritorno della house band da San Francisco, la Anthony Paule Soul Orchestra featuring Sax Gordon. E' già definita in gran parte la rosa dei protagonisti del 31/o Porretta Soul Festival, in programma dal 19 al 22 luglio 2018 a Porretta Terme, sull'Appennino bolognese. Quattro giorni imperdibili per gli appassionati della black music.

Il festival ospiterà in esclusiva europea leggende come Swamp Dogg, Spencer & Percy Wiggins (per i due fratelli è la terza presenza a Porretta), che assieme a Wee Willie Walker faranno un tributo all'etichetta di Memphis Goldwax, oltre a John Ellison, ex leader dei Soul Brothers Six. Tra le donne Lacee, la 'cattiva ragazza' del Southern Soul e Terrie Odabi. L'house band di 11 elementi vedrà anche la partecipazione di Larry Batiste, direttore musicale dei Grammy Awards.

Info: www.porrettasoul.it.