Pd: scritte contro Minniti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - "Queste le scritte apparse in queste ore fuori dal Circolo PD Galvani" a Bologna: "Non ci faremo intimidire, né oggi né mai". Twitta così il Pd di Bologna, diffondendo le immagini delle scritte nere ('Pd fascista' e 'Minniti boia') apparse sui muri del circolo in pieno centro storico dov'era iscritto Romano Prodi.