Fedez a Parma, accesso piazza per 7.815

(ANSA) - PARMA, 28 DIC - Mentre in piazza Garibaldi sono in atto i preparativi in vista del concerto gratuito di Capodanno con Fedez, il Comune di Parma ha comunicato misure e informazioni "per garantire la riuscita in sicurezza dell'evento e i servizi per agevolare la partecipazione del pubblico, riducendo al minimo il disagio per residenti e cittadinanza".

La piazza sarà chiusa dalle 14 alle 20 di domenica per la bonifica dell'area, disposta dalle forze dell'ordine. Saranno posizionati punti di controllo presidiati per evitare che vengano introdotte lattine, bottiglie, fuochi d'artificio o altri oggetti pericolosi. Dai questi punti e dagli ingressi all'area del concerto sarà possibile contare le persone che accedono alla piazza, che - come prescrive la Commissione di Vigilanza provinciale - non potranno essere più di 7.815.

Display mostreranno la situazione dell'affluenza e i posti ancora disponibili: il sistema di contapersone consente di calcolare il numero di chi abbandona l'area del concerto, permettendo nuovi ingressi.