Comune Berceto, bilancio in criptomoneta

(ANSA) - PARMA, 28 DIC - In epoca di Bitcoin a Berceto, piccolo centro della montagna parmense, nasce una nuova criptomoneta e viene addirittura scelta per stilare il bilancio di previsione 2018 del Comune. È la singolare forma di protesta scelta dal sindaco Luigi Lucchi contro i tagli alle amministrazioni locali da parte dello Stato e contro l'Euro che, testuali parole della delibera approvata in Consiglio comunale con solo due voti contrari, è "un grande imbroglio per portare alla miseria interi Popoli e aumentare la diseguaglianza tra ricchi e poveri". La moneta 'coniata' si chiama Hau, in onore dei Lakota (Sioux), popolazione con cui Berceto ha uno storico gemellaggio.

Il bilancio in Hau è già stato approvato e la delibera, a parere del Comune di Berceto, è ritenuta valida perché "è espressamente consentito ai Comuni italiani di emettere moneta elettronica e pertanto l'Amministrazione di Berceto vuole dotarsi di tale fondamentale strumento al fine di adempiere ai suoi scopi istituzionali".