Capodanno Bologna con musica Calcutta dj

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Sarà una selezione musicale pensata dal cantautore Calcutta - reduce dal successo dell'album 'Mainstream' - a fare da sottofondo, tra le 23.30 e le 0.30 della notte di San Silvestro, al passaggio del nuovo anno a Bologna con il tradizionale rogo del Vecchione.

La selezione, disponibile da domani su Spotify, sarà diffusa in piazza Maggiore e nelle strade della cosiddetta 'T' del centro storico: via Rizzoli, Ugo Bassi e Indipendenza. Dalle 21.30 saranno invece diffuse tra selezioni di musica d'ambiente curate da Covo, Estragon e Locomotiv, le tre realtà recentemente convenzionate dal Comune che hanno collaborato alla coprogettazione della serata.

"Capodanno è la festività più fredda che ricordo, perciò ho cercato di fare una playlist che sappia riscaldare un po'", anticipa Calcutta, originario di Latina ma che di recente ha scelto di abitare a Bologna. Lunedì sarà invece diffuso in diretta, in collaborazione con Rai Radio3, il concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna.