Rugby: Per Padovani ritorno alle Zebre

(ANSA) - PARMA, 27 DIC - Colpo di mercato delle Zebre Rugby: torna in bianconero Edoardo Padovani. L'estremo che ha al suo attivo 14 presenze in Nazionale ha firmato un contratto triennale e si è messo subito a disposizione del nuovo staff tecnico e dei compagni. Molti di loro sono compagni di lungo corso nel club e in azzurro: infatti per Padovani si tratta di un ritorno nella franchigia di Parma di cui, proveniente dal Mogliano, aveva già fatto parte per tre anni, dalla stagione 2014-2015 fino alla scorsa estate, quando si era trasferito in Francia al Tolone. Poi però in questa prima parte di stagione aveva messo insieme appena 169 minuti in campo con la maglia dei rossoneri tricampioni d'Europa, tutti in Top 14 con due presenze da titolare e due ingressi a match in corso. Così ha chiesto e ottenuto di poter rescindere l'accordo che aveva con i francesi.

Padovani ha esordito con la maglia dell'Italia nel 6 Nazioni del 2016. Convocato dal ct O'Shea per i test match di novembre, non è mai sceso in campo.